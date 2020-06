Irene Grandi rinasce e si doppia nel video di "Devi volerti bene"

Roma, 19 giu. (askanews) - Irene Grandi rinasce e si sdoppia nel video del nuovo singolo "Devi volerti bene" (Cose da Grandi/Artist First), di cui askanews pubblica un estratto. La canzone chiude il cerchio aperto al Festival di Sanremo con "Finalmente io", brano scritto per lei da Vasco Rossi (insieme a Roberto Casini, Gaetano Curreri e Andrea Righi) che affrontava gli errori, i limiti, le mancanze, guidando una riscossa,attraverso l'invito a fare ciò che sentiamo giusto per noi, allaconsapevolezza.Ma non è l'unica novità, anche Irene Grandi torna sul palco e lofarà il 22 luglio con un live unico all Auditorium Parco dellaMusica di Roma, in Cavea.In "Devi volerti bene" (brano che la stessa Irene ha firmato conCurreri, Romitelli, Casini e Pulli) la ricerca del bene dentro efuori di noi diventa un imperativo di rinascita. Irene parla deltema di questo brano in termini sinceri e profondi, come ognicosa che ha affrontato nella sua venticinquennale carriera dirocker: "'Devi volerti bene'. Me l'ha detto anche in questigiorni una mia amica. Ma perché è così difficile volersi davverobene? Quante volte ci consumiamo dietro a qualche desiderio chenon ci rende davvero felici? E quante volte ciò che scegliamo odecidiamo non va verso il nostro vero bene? In questo stranoperiodo in cui a causa del Covid-19 ci siamo dovuti tutti fermare mettendo in discussione molti aspetti della nostra vita, abbiamoavuto anche modo di fermarci a riflettere su noi stessi e inostri affetti, le nostre abitudini, il nostro lavoro, i nostrisogni e le nostre risorse interiori. Ne stiamo uscendo un popestati ma anche più consapevoli di ciò che è importante, comel'amicizia, la solidarietà, la condivisione, la coscienza diessere tutti collegati e che ognuno di noi può fare delle sceltepiù responsabili per costruire un nuovo percorso. Partendo daquesti pensieri si deve lavorare ad una rinascita, un progetto difuturo più sostenibile, con idee che rimettano al centro l'uomo el'ambiente. Credo che tutto ciò sia 'volersi bene'; quel benepersonale che coincide con quello comune e con il desiderio dicostruire un mondo migliore".Link al brano integrale:https://www.youtube.com/watch?v=rPNYyLCiiW4