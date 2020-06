Luca Argentero e Alessandro Cattelan, 3 finali per Doc - Nelle tue mani

Luca Argentero è tornato per una notte nei panni del dottor Andrea Fanti, il protagonista della seguitissima serie “Doc – Nelle tue mani”. Interrotte le riprese a causa dell’emergenza Covid-19, è andata in onda solo la prima parte della serie, in attesa degli ultimi episodi. Ospite di EPCC LIVE, con al suo fianco un insolito Alessandro Cattelan attore parruccato ma perfettamente a suo agio, Luca ha dato un degno “finale alternativo” alla serie. O meglio 3 “finali alternativi”:

