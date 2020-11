Maradona, Gemelli di Guidonia: "Ciao grande Diego, ci mancherai"

Roma, 26 nov. (askanews) - Il ricordo commosso dei Gemelli di Guidonia di Diego Armando Maradona. "Gemelli di Guidonia è un nome d'arte, perché siamo napoletani di origine. E siamo tifosi del Napoli. Sapere della scomparsa di Diego Armando Maradona ci ha lasciato senza parole. È facile cadere nella retorica in questi momenti. Vogliamo solo condividere questo momento non felice per noi appassionati del calcio e del Napoli. E' un giorno triste per noi tifosi del Napoli ma per tutti gli amanti del calcio. Io personalmente ho rimpianto perchè essendo nato nel 1986 non ho visto giocare dal vivo il grande Diego, ma dai racconti e dalle immagini abbiamo visto la sua grandezza. Mancherà a tutti quanti noi".