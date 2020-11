Musica, mLau negli store digitali con "A Queen with no head"

Roma, 26 nov. (askanews) - A distanza di pochi mesi dalla pubblicazione del singolo No One Around, il progetto artistico mLau torna negli store digitali con "A queen with no head", la storia della regina senza testa. Un brano dalle atmosfere magiche e surreali, che la cantautrice Maria Laura Ronzoni ha composto per la rappresentazione teatrale Risvegli di Primavera dell'autore tedesco Frank Wedekind (1864-1919), ideata e prodotta da Margherita Vestri per la regia di Rolando Macrini.Grazie agli arrangiamenti e al lavoro di produzione attento e sensibile di Massimo Marraccini, il testo e la musica di Maria Laura Ronzoni si arricchiscono ora della magia sonora che trasporta questa fiaba in un viaggio onirico senza tempo, oltre la soglia della musica elettronica: una dimensione nuova e inaspettata, tributo più che dovuto all'anima poetica e al genio di Wedekind. La regia e le animazioni grafiche sono di Daniela Cono; le illustrazioni di Alessandra Fierro, con la collaborazione di Stefano Fiori e Hubstract. Made for art.