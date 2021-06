Nanni Moretti si prepara per Cannes: "Tre piani" in concorso

Roma, 3 giu. (askanews) - Ci sarà "Tre piani" di Nanni Moretti a rappresentare l Italia al prossimo Festival di Cannes, che dopo lo stop dello scorso anno a causa della pandemia, torna in presenza dal 6 al 17 luglio. Il regista italiano, che aveva vinto la Palma d oro 20 anni fa con "La stanza del figlio", è molto legato al festival francese, e sul suo profilo Instagram ha pubblicato un divertente video in cui lui e le protagoniste del film si preparano per la serata di Cannes."Tre piani" uscirà nei cinema il 23 settembre. E interpretato, fra gli altri, da Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini e dallo stesso regista, ed è il primo film di Moretti che non ha un soggetto originale ma è tratto dal libro dell'israeliano Eshkol Nevo. Racconta la vita di un condominio di tre piani nel quale si intrecciano le esistenze dei condomini, ma nel film le storie si svolgono a Roma e non a Tel Aviv.Ad annunciare i candidati al 74esimo festival di Cannes sono stati il Presidente Pierre Lescure e il delegato generale Thierry Frémaux. In concorso ci sarà anche una coproduzione italo-francese, "France" di Bruno Dumont, con Léa Seydoux.Tra i titoli che contenderanno la Palma d oro a Moretti ci sono, fra gli altri, il nuovo film di Asghar Farhadi "A Hero", "Flag day", con Sean Penn nel ruolo di regista e attore, l attesissimo "The French Dispatch" di Wes Anderson. Spike Lee presiederà la giuria del concorso e Jodie Foster sarà l ospite d onore alla cerimonia di apertura, dove riceverà la Palma d oro onoraria.