Nella squadra dei Paw Patrol arriva un cucciolo disabile

Roma, 9 apr. (askanews) - Il noto cartoon sui cagnolini, "Paw Patrol" accoglie un nuovo personaggio, un cucciolo con disabilità.Per la serie di Nickelodeon e SpinMaster, in onda su NickJr, (il brand a target prescolare di ViacomCBS Italia) arrivano i nuovi episodi "Paw Patrol Dino Rescue", che saranno trasmessi nel pop up channel dedicato "Paw Patrol - Cuccioli in azione" dal 12 al 18 aprile su NickJr+1, Sky 604, in onda 24 ore al giorno con ogni sera la premiere dei nuovi speciali.La squadra Paw Patrol si recherà a Dino Land dove farà conoscenza del cucciolo Rex che si muove su una carrozzina. Cecilia Padula, Senior Director Kids South Hub, ViacomCBS: "Con Rex la squadra dei cuccioli si arricchisce di un altro valoroso combattente coraggioso ed entusiasta. Rex si muove su una carrozzina supertecnologica che lo aiuta a muoversi nella terra dei dinosauri e ci mostrerà come grazie al coraggio e all entusiasmo si possono superare tutte le difficoltà, sempre facendo gioco di squadra e mostrando che basta un po' di creatività e entusiasmo per superare tutto".Un cartoon per veicolare un messaggio importante sulla diversità. "La diversità e l inclusione sono parte naturale della serie Paw Patrol. I cuccioli sono tutti diversi tra loro, unici e speciali con le loro caratteristiche e con questa serie come altre di Nickelodeon mostriamo come grazie alla rappresentazione della diversità e nello stesso tempo facendo vedere tutte le sfaccettature che ci sono nell'essere diversi e originali c'è arricchimento e tutti i bambini si sentono rappresentati, c è identificazione con il personaggio e questo aiuta la loro autostima e gli fa capire come è bello essere in un mondo più inclusivo, aiuta la loro apertura mentale".