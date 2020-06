"Piazza Grande", anche Dalla nel video di Tosca-Sìlvia Pérez Cruz

Roma, 19 giu. (askanews) - Tosca e Sìlvia Pérez Cruz si ritrovano dopo l'acclamato duetto al Festival di Sanremo 2020, dove si sono aggiudicate il primo posto nella classifica della serata Cover: la voce essenziale e intensa di Tosca e quella melodiosa della catalana Pérez Cruz compaiono ora nella loro "Piazza Grande", disponibile su tutte le piattaforme digitali e accompagnata da un video ideato e dipinto a mano dal live painter Andrea Spinelli.Il singolo è tra i brani più famosi del repertorio di Lucio Dalla. La canzone del 1972 scritta dal cantautore bolognese con Ron, Gianfranco Baldazzi e Sergio Bardotti, esce nella nuova versione arrangiata da Joe Barbieri che si tinge di inediti colori latini e degli ammalianti intrecci vocali delle due straordinarie interpreti. E nel video c'è anche un cammeo di Lucio Dalla, ritratto mentre suona il sax, e le figure di Tosca, Silvia Pérez Cruz e del chitarrista Joe Barbieri che compaiono nella piazza, che ricorda quella Piazza Maggiore di Bologna alla quale si dice che Dalla si sia ispirato per scrivere il brano.Il videoclip di Piazza Grande è interamente dipinto a mano e consiste in 1124 acquerelli su carta. Il delicato e lirico racconto animato descrive il viaggio (o sogno) di una ragazza che viene trasportata in un mondo naif fatto di colori e emozioni, dove scoprirà la bellezza del viaggiare, il potere unificante della musica e la magia dell innamorarsi.La realizzazione del video comincia a inizio lockdown. Tosca capisce che, sebbene la canzone sia già pronta, a causa del diffondersi della pandemia in Europa non potrà più incontrarsi con la sua partner Sìlvia Pérez Cruz per iniziare le riprese del video che aveva immaginato. Affida così la creazione di un nuovo progetto al giovane artista Andrea Spinelli, al suo primo lavoro a disegni animati ma già noto in ambito musicale per aver ritratto più di quattrocento artisti mentre si esibiscono sul palco.Il risultato finale è inevitabilmente pieno di immagini evocative degli ultimi mesi: strade deserte, musicisti che suonano in una piazza vuota, volti solitari che si affacciano dalle finestre a guardare. Di fatto, il video è un tributo alla vita, al suo fiorire. Il messaggio che porta è di speranza come lo sbocciare della Primavera accolta con una festa finale in una grande piazza dove presto ci ritroveremo tutti a danzare. E la scelta di pubblicarlo a fine quarantena non è casuale.