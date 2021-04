Primo maggio, Alex Britti: una rinascita, si riparte in pubblico

Roma, 30 apr. (askanews) - Alla vigilia del concertone del primo maggio a Roma, quest'anno nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica, Alex Britti, tra i big che si esibiranno insieme a Gianna Nannini, Noel Gallagher e tanti altri, sui canali social dell'evento dice:"Per me il primo è una nascita e in questo casa una rinascita, si ricomincia a suonare con un po' di pubblico, è una ripartenza, un bel segnale; anche lo scorso anno la musica non si era fermata, comunque un bel segnale, si è fermato un po' il pubblico ma la gente lo vede a casa, l'importante è non fermarsi del tutto. E' il primo, una cosa importante, il primo concerto che faccio dopo un sacco di tempo".