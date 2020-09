Roby Facchinetti, un cd e un libro per raccontare la sua musica

Milano, 28 set. (askanews) - Inossidabile e sempre pronto a ripartire, non può vivere senza musica e per raccontare oltre 50 anni di carriera Roby Facchinetti è partito da un messaggio ricevuto da una storica fan in occasione dell'ultimo concerto dei Pooh. "Katy per sempre" è il racconto del vissuto di questa fan che si immedesima con la celebre Piccola Katy" attraverso le note della musica dei Pooh."Per questa persona la nostra musica è stata davvero importante per tutto il suo percorso di vita e che l'ha salvata. Lei ha vissuto gli anni dei grandi cambiamenti qui in Italia, della crescita anche a livello sociale e non. Per cui mi sono detto io posso parlare di quanto può essere importante la musica nella vita di ognuno raccontando la storia di Katy".Diciannove capitoli per 19 canzoni, che raccontano veri spaccati di vita. "E' stato facile abbinare i racconti e i brani".Ma non c'è solo il libro, Roby ha scelto di uscire con un triplo cd che si intitola Inseguendo la mia musica e contiene un doppio cd live dedicato al tour dello scorso anno, oltre al cd Rinascero Rinascerai , con l'omonima canzone e altre 3 inediti nati dalla collaborazione con Stefano D'Orazio e una con Maria Francesca Polli, nati durante i momenti più difficili del periodo di lockdown."Sono quattro inediti importanti, uno è dei quali è "Fammi volare che è già uscito ma sono tutti dei brani emozionanti e di pancia, sentiti voluti e desiderati. Devo dire che questi due progetti messi insieme formano un unico progetto in cui mi sento rappresentato molto sia musicalmente che attraverso questo libro "Katy per sempre".Il Covid ha fermato la musica, ma ora si cerca di ricominciare, nonostante le mille difficoltà, Roby ci ha creduto e ha fatto 10 concerti ."Volevo dare un segnale, con tutte le precauzioni e facendo attenzione, ma si può fare. Hanno rispettato tutti le norme di sicurezza e il distanziamento. E' stato importante per noi ma anche per la gente che sente il gran bisogno di riprendere".