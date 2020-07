Sfilata a porte chiuse di abiti da sposa disegnati da Enzo Miccio

Milano, 1 lug. (askanews) - La moda non si ferma e propone le sue idee anche in tempo di restrizioni e lockdonw. Si intitola "Per sempre", la nuova collezione di abiti da sposa di Enzo Miccio, Event & Bridal Designer, presentata in digitale con la prima sfilata a porte chiuse nel mondo del Bridal, dopo la grande pandemia che ha colpito il mondo intero.L'abito da sposa sarà ricordato per tutta la vita, è eterno ed è per questo che Enzo Miccio ha deciso di chiamare la sua Bridal Collection 2021 proprio "Per Sempre". La Bridal Collection 2021 di Enzo Miccio è 100% Made in Italy ed è realizzata utilizzando tessuti preziosi lavorati artigianalmente, che parlano di sartorialità e haute couture."Ho voluto riportare ottimismo nel cuore di migliaia di spose - dichiara Enzo Miccio - è un importante segnale di ripresa attraverso il quale potrò continuare nella mia importante missione: ritornare a sognare, insieme".