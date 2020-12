Torna lo SlimeFest2020 grande festa ma in sicurezza

Milano, 10 dic. (askanews) - Un'edizione diversa ma non sotto tono, tutto è pronto per SlimeFest2020 nel rispetto delle norme di distanziamento. Pronti litri e litri di slime, l'amata sostanza verde appiccicosa simbolo di tutti gli eventi di Nickelodeon. Marta Losito e Valeria Vedovatti condurranno lo show in onda venerdì 11 dicembre alle ore 20:00 solo su Nickelodeon, Sky 605. Il cast musicale è composto da: Emma Muscat, Giorgia Boni, Il Tre, Leo Gassmann, Ludwig, Shade e Random, che così inviata i fan a seguirlo. Grande spazio anche alle star del web perchè SlimeFest non è solo sinonimo di musica ma anche di divertimento grazie a tutta la squadra dei creator, tra cui la bravissima Noa Planas.