Charles Leclerc-Alessandro Cattelan e... la panna nella carbonara

Nella puntata di martedì 26 maggio di EPCC LIVE, il campione di Formula1 e della Ferrari Charles Leclerc ha accompagnato Alessandro Cattelan in uno spot per sensibilizzare la coscienza collettiva su un tema che sta a cuore a tutti: la ricetta della carbonara. «Un delitto che si consuma nei locali, nelle strade, nelle case», ha detto il campione monegasco. Niente wurstel, niente prezzemolo, ma soprattutto niente panna. «Bastano pochi ingredienti per fare molto, facciamolo insieme: carbonara, rien ne va plus». E lo spot è già virale sui social.

“ogni martedì alle 21.15 su Sky Uno sempre disponibile on demand Immagini concesse da Sky