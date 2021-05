E-Sports, Serie B: partita l'edizione 2021 di BeSports

Roma, 17 mag. (askanews) - Ha preso il via l'edizione 2021 di BeSports, il campionato e-sports ufficiale della Lega Serie B (organizzato da WeArena Entertainment). La seconda edizione del torneo giocato su eFootball PES 2021, vede 19 team partecipanti suddivisi in 4 gironi ciascuno per la fase di regular season. Il format della competizione, che sarà ancora più attinente al campionato reale della Serie B, proseguirà con i playoff in programma dal 18 giugno e con la finale del 20 giugno che consacrerà players e Club vincitori della nuova edizione.Mauro Balata, Presidente della Lega Serie B: "Progetto Be-Sport è progetto nel quale abbiamo creduto fin dall'inizio, ci crediamo molto, siamo stati i primi a portarlo nel panorama calcistico italiano. Abbiamo accompagnato anche il periodo della pandemia, stando vicini ai nostri tifosi e entusiasmando la gente".Francesco Monastero, CEO di WeArena Entertainment: "Progetto Be-Sports nasce diversi mesi fa con l'intento di realizzare un format di assoluto livello e di qualità per far vedere quali sono le potenzialità che oggi il mondo esportivo può avere".