Federica Pellegrini in lacrime: sono positiva al Covid

Milano, 16 ott. (askanews) - Occhi gonfi di lacrime per Federica Pellegrini che ha scelto Instagram per annunciare la sua positività al Covid. "Scusate la mia faccia, ho appena ricevuto la brutta notizia. Ieri durante una sessione di allenamento sono uscita perché avevo molti dolori tornata a casa nel pomeriggio ho cominciato ad avere mal di gola, e ovviamente non sono più andata in piscina. Oggi pomeriggio ho fatto il tampone e l'esito è positivo. Sono positiva al covid. Mi dispiace un sacco perché lunedì sarei dovuta partire per l'Isl di Budapest, cominciando a gareggiare invece ovviamente non sarà cosi. Avevo molta voglia di gareggiare. Mi dispiace tanto non vedevo l'ora di ricominciare una stagione normale, nella normalità delle gare, invece niente ci fermiamo di nuovo. Non so se ridere o piangere, anche se ho pianto fino ad adesso. Cercheremo di prendere il lato positivo della cosa anche se per adesso mi sfugge" ha detto la nuotatrice veneta che farà la quarantena a casa.