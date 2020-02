Italia's Got Talent 2020, golden Buzzer di Joe Bastianich: Sunshine Gospel Cho

Italia's Got Talent 2020, golden Buzzer di Joe Bastianich: Sunshine Gospel Choir

Can we get an Amen up in here per questo show pazzesco? Il primo Golden Buzzer di Joe Bastianich a Italia's Got Talent 2020 va al Sunshine Gospel Choir, che porta sul palco di #IGT la radicata tradizione americana dei cori gospel e lo fa in modo esplosivo e coinvolgente.