Italia's Got Talent 2020: siamo davvero tutti uguali? VIDEO

Adel Ahmed è un comico che a Italia's Got Talent 2020 ha deciso di affrontare un tema molto importante come il razzismo in chiave ironica, leggera, senza eccedere e strappando una grossa risata ai giudici e soprattutto al pubblico. Secondo Frank Matano, Adel è la persona giusta nel momento giusto e anche noi la pensiamo così, felicissimi dei suoi quattro sì.