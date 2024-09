Morto Andrea Capone, l'ex calciatore del Cagliari trovato senza vita con una ferita alla testa

Morto Andrea Capone, l'ex calciatore trovato senza vita

L'ex centrocampista del Cagliari Andrea Capone è stato trovato morto questa mattina in un hotel del capoluogo sardo. Il 43enne aveva una ferita alla testa provocata probabilmente da una caduta accidentale, forse a seguito di un malore. "Tutto il Cagliari Calcio apprende con sgomento e profonda tristezza la notizia della scomparsa di Andrea Capone", si legge in una nota del club sardo. I sanitari del 118 sono intervenuti nella stanza occupata da Capone a Palazzo Tirso e lo hanno trovato morto. Sul decesso indaga la Polizia e sono intervenuti anche gli esperti della Scientifica e l'equipe di medicina legale. Capone sabato sera aveva partecipato alla festa di un amico nello stesso albergo. Cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, Capone aveva oltre 100 presenze con il club sardo tra Serie A e B.





Morto Andrea Capone, il cordoglio del Cagliari

Cordoglio del Cagliari Calcio per la scomparsa dell'ex rossoblù. "Il Cagliari Calcio - si legge nel sito - apprende con sgomento e profonda tristezza la notizia della scomparsa". E ancora: "Il legame con la sua Terra rimarrà impossibile da scalfire, per un ragazzo da sempre noto per professionalità, dedizione e passione. Qualità che rimarranno nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, incontrarlo dentro e fuori dal campo. Il Cagliari Calcio si stringe alla famiglia in questo momento di forte dolore".