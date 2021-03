Chi non si vaccina può essere licenziato? Il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 25 marzo 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

“Il trionfo della medicina”, il film del 1951 anticipatore dello strapotere medico e farmaceutico - Lavagna, indagine per omicidio colposo: sospetti su un'infermiera che ha rifiutato la vaccinazione - Chi non si vaccina può essere licenziato? La risposta dell’avvocato Monica Seri - Formia, finanziare si accascia al suolo e muore: martedì aveva ricevuto la prima dose del vaccino – Austria, l’Ufficio federale per la sicurezza sanitaria segnala possibili complicanze tromboemboliche dopo le vaccinazioni AstraZeneca - Uk, aumenta il 366% il rischio di aborto nelle donne che hanno assunto il vaccino - Danimarca sospende vaccino Astrazeneca per altre tre settimane – Sara Cunial alla Camera: “grande sperimentazione in corso con migliaia di reazioni avverse” – Cittadini intasano la mail dei parlamentari europei contro l’introduzione del passaporto vaccinale - Campania, partito il passaporto vaccinale – Sicilia, accordo con la Cei per le vaccinazioni in parrocchia - Studio sul New England Journal of Medicine conferma: “vaccinati possono comunque infettarsi” – Barbara Balanzoni (medico anestesista): “chiedo si faccia chiarezza su come vengono conteggiati i morti covid” - Gratteri firma la prefazione del libro di Bacco e Giorgianni - Rientro a scuola dopo Pasqua con tampone per tutti i bambini ogni settimana? - Continuano i segnali di qualcosa che sta per cambiare, Mattarella: “ci aspetta un periodo di ricostruzione” – Salvini: “aprile il mese delle riaperture” - Cei preoccupata per la tenuta sociale del Paese – Giancarlo Marcotti: (Finanza in Chiaro): “nuove normative europee porteranno al default di imprese e famiglie”