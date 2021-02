Euro irreversibile e 5G nel primo discorso di Draghi: il tg VERO GIORNALE

Draghi, il discorso al Senato: “euro irreversibile, cediamo ancora sovranità per essere più italiani” – Salvini da anti-euro alle posizioni di oggi: “lascio agli accademici le dissertazioni, non è tema attuale” - Nel discorso di Draghi riferimenti alla vaccinazione capillare, alla scuola che deve cambiare, al 5G – Alla Cecchignola il primo hub per la vaccinazione, punti per i tamponi potrebbero essere riconvertiti per le iniezioni - Quando il neoministro Colao diceva: “con il 5G si potranno iniettare farmaci a distanza” – Svezia, ministro della Salute annuncia l’arrivo di restrizioni come la chiusura di negozi e ristoranti – Lockdown, Fusaro: “assassini spacciati come salvezza per l’umanità” – Proteste in Spagna per l’arresto del rapper Pablo Hasél - Oms conferma: calano casi e numero dei morti, circolano maggiormente le varianti – Prosegue la metamorfosi delle varianti, ora c’è pure quella scozzese