"Il coprifuoco è incostituzionale": il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 23 aprile 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Il garante della privacy stronca il pass vaccinale: “gravi criticità” - L’avvocato Marco Mori contro il coprifuoco: “incostituzionale, disobbedienza civile nella legalità” – Macerata, studente di giurisprudenza vince un ricorso contro una multa per violazione del coprifuoco: “l’obbligo di permanenza domiciliare è una misura restrittiva della libertà personale” - Palermo, aperta un’inchiesta sulla morte di Paolo Mattina, imprenditore di 63 anni, deceduto il 20 aprile, quattro giorni dopo la vaccinazione con Astrazeneca – Morte Cinzia Pennino, disposto il sequestro degli organi e di alcuni campioni – Ema ribadisce: nessuna limitazione d’età per vaccino Astrazeneca, non provato correlazione con trombosi - Usa, indagine del Cdc su una persona morta dopo il vaccino di Johnson & Johnson - Danni da vaccino, per un caso del 1978 il tribunale di Reggio Calabria ha condannato il ministero della Salute ad un risarcimento di oltre 800 mila euro – Perugia, oltre 200 casi di reinfezione al virus dopo la seconda dose - Studio The New England Journal affronta il tema dei vaccinati che diventano comunque positivi – Esposto-denuncia alla magistratura del dottor Franco Trinca e dal dottor Marco Tiberti, presidente di European Consumers: gestione Covid dolosa o negligenza? - Al No Paura Day l’intervento di un giovanissimo che scalda il cuore (e segue Rinascimento Italia) - L’altra faccia del Recovery Fund