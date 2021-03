"Limita la libertà di circolazione", caso Sardegna al Tar: il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 12 marzo 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

“Violata la libertà di circolazione”, Federazione Rinascimento Italia ricorre al Tar contro l’ordinanza della Sardegna – Zaia ammette: “non ho fatto il vaccino per scelta, prima gli anziani” - Lotto Astrazeneca ritirato, sequestri dei Nas in tutta Italia – Astrazeneca, tre morti sospette in Sicilia e militare in rianimazione a Taranto – Garattini in tv: “morti per vaccino? Poteva comunque accadere” - Anche Bulgaria e Romania sospendono il vaccino Astrazeneca, Oms apre indagine ma minimizza: “non c’è motivo per fermarlo” – Anche per Speranza non ci sono problemi: “tutti i vaccini sono sicuri” – Roma, il giorno dopo il vaccino assente la metà dei vigili di Roma – Astrazeneca e Sputnik V, Loretta Bolgan: “nessuna differenza” - L’Ema ammette: gravi allergie tra possibili reazioni avverse del vaccino Astrazeneca - Vaccini, monsignor Viganò: “Mi pare evidente che Bergoglio stia abusando della propria autorità morale col solo intento di cooperare con l’agenda globalista” – Reazioni ai vaccini, le testimonianze social - La bomba di AFFARI ITALIANI: anche top manager di Moderna vendono i titoli in portafoglio – 2017, quando lo scienziato capo di Moderna diceva: “con mRna stiamo hackerando il software della vita” – Israele, avvocati fanno ricorso al tribunale dell’Aja per violazione del codice di Norimberga - L’allarme del presidente dell’Anci Decaro: “subito ristori o c’è il rischio di tensioni sociali” – Calo occupati senza precedenti: -456.000 posti di lavoro secondo gli ultimi dati Istat – Banche, Malvezzi: “stretta al credito proprio per i settori più colpiti dalla crisi” - California, polemiche per un percorso scolastico in cui è presente il dio azteco onorato con sacrifici umani