Muore a 31 anni, era stata vaccinata con Astrazeneca: il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 24 marzo 2021 - Il telegiornale di Rinascimento Italia

Morta giovane insegnante, era stata vaccinata un mese fa con Astrazeneca - Povia lancia il suo nuovo disco e in un video attacca: “virus rimane anche con il vaccino, restano anche i grandi guadagni delle multinazionali” - Draghi: “dobbiamo riaprire le scuole dopo Pasqua e risolvere brevemente la crisi sanitaria” – Il ministro dell’Economia Franco: “si tornerà alla normalità nei prossimi mesi” - Strano dietrofront della Merkel: annullato il lockdown, “mi sono sbagliata” – Governo studia un decreto legge per obbligare i sanitari a vaccinarsi – La bufala degli infermieri che rifiutano il vaccino lasciati senza stipendio, Matteo Gracis: “stiamo valutando azioni legali” - Molinari (direttore “La Repubblica”) a Money.it: “morti da vaccino prezzo che dobbiamo pagare” - Cina, approvazione nazionale per studi clinici del vaccino spray – Simona Ventura si è curata senza Tachipirina, Bassetti l’attacca in tv - Riccardo Palleschi (Italiani nel mondo): “non vogliono rinnovarmi il passaporto per evitare che esca dall’Europa” – Pensionata va in montagna e viene multata: dovrebbe pagare un importo pari alla metà della sua pensione - Solomon (Goldman Sachs) risponde alle lamentele dei dipendenti sui turni massacranti: “fate uno sforzo in più per accontentare il cliente” – Ufo, John Ratcliffe, ex direttore della National Intelligence, annuncia la diffusione di documenti declassificati dal governo degli Stati Uniti.