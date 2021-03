"Non obbligherò i miei dipendenti a vaccinarsi": il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 10 marzo 2021 - Il telegiornale di Rinascimento Italia

L’imprenditore Ilias Contreas: “non obbligherò i miei dipendenti a vaccinarsi” – Lombardia, stilato protocollo per iniziare le vaccinazioni nelle aziende a dipendenti e loro familiari – Napoli, autopsia sull’insegnante morta dopo il vaccino: nessuna correlazione, a causare il decesso sarebbe stato un infarto intestinale - Militare morto dopo aver fatto il vaccino: inchiesta a Siracusa – Eventi avversi sospetti, Austria sospende un lotto del vaccino Astrazeneca - Il giornalista Antonio Ferrero: “situazione sempre più inquietante” - Il ministro australiano della sanità Hunt in ospedale dopo il vaccino ma non c’è correlazione – Arezzo, dieci ospiti di una Rsa positivi nonostante la doppia dose del vaccino - Quarantena anche per i vaccinati: la prevede una comunicazione del ministero alle Regioni - Passaporto vaccinale, Francia respinge proposta di Israele – A Tel Aviv a scuola solo con test negativo o vaccino - Grecia, controlli a campione sui turisti, si entrerà liberamente solo con vaccino o tampone negativo – Piemonte, medici chiedono zona rossa per l’aumento dei positivi - Dopo l’Emilia Romagna anche le Marche sospendono l’attività ospedaliera programmata – La Russia rallenta Twitter: non rimuove contenuti illegali, prossimo obiettivo Facebook – Usa, Biden sceglie l’avvocato Lina Khan per le battaglie contro le Big-Tech in tema di concorrenza – Povertà, col Covid al top dal 2005: 5,6 mln di persone in indigenza assoluta – Roma, bambino gioca da solo a basket: allontanato dalla Polizia - Covid e reazioni psicologiche nella popolazione, lo psicologo Mattias Desmet: “c’erano ansie e depressioni latenti prima della crisi” - Cosa è davvero successo al nostro ambasciatore in Congo? - L’avvocato Mori e la Costituzione: “non prevede la cessione di sovranità”