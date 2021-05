Obbligo sanitari: "chiedete gli esami prevaccinali" - Il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 27 maggio 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Amazon acquisisce il leggendario studio cinematografico Metro Goldwyn Mayer – Seattle, National File pubblica comunicazione interna Amazon sulla vaccinazione dei dipendenti e sulla loro riconoscibilità - Obbligo sanitari, l’avvocato Monica Seri: “chiedere gli esami prevaccinali per tutelare la vostra salute, specie dopo quanto emerso sul caso di Stefano Paternò” – Moderna pensa ad un vaccino unico per covid ed influenza - L’avvocato Riccardo Luzi: “non è più solo una questione giuridica, bisogna cambiare paradigma” – Studio Università di Francoforte spiega il legame tra trombosi e vaccini Astrazeneca e Johnson&Johnson – Reazioni avverse, cosa sta succedendo al database dell’Ema? - Germania, l’atleta Carolin Schäfer deve rinunciare ad una gara per gli effetti collaterali del vaccino - 18 adolescenti del Connecticut ricoverati in ospedale per problemi cardiaci dopo i vaccini COVID, la Casa Bianca afferma che i giovani devono comunque procedere ai richiami – Sileri, pass vaccinale sarà figitale con Qr Code - Biden ordina nuova inchiesta su origine del virus e la Cina non la prende bene – Albergatrice dell’Alto Adige annuncia: “riapriremo senza controlli” - Il Texas ha riaperto tutto e registra zero casi di covid – Si avvicina il microchip? Ne parla anche il Tg1