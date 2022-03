STOP 5G, partita la raccolta firme europea – Il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 29 marzo 2022 – Il telegiornale di FEDERAZIONE RINASCIMENTO ITALIA

I comitati contro il 5G lanciano una raccolta di firme europea per la tutela della salute e per l’applicazione del principio di precauzione. Furto di dati, consumo massiccio di energia e possibili pericoli cancerogeni tra i rischi che si temono. L’obiettivo è raccogliere un milione di firme in un anno - L’Europa lancia la nuova austerità: sarà energetica, secondo quello che ha fatto intendere l’alto commissario europeo per la politica estera, Josep Borrell: “qualcuno si è messo a ridere, ma è ormai chiaro che è arrivato il momento di mettere in atto un po’ di austerità sul consumo di energia” - Peskov: “per noi sanzioni sono come guerra totale, non useremo armi nucleari. Nell’operazione in Ucraina raggiungeremo tutti i nostri obiettivi” – L’economista Martin Amstrong nel suo blog indica la data del 18 aprile, a cavallo della Pasqua, come quella della possibile vittoria di Putin in Ucraina. Prevede inoltre un possibile grande conflitto nel 2023 - Onu chiede indagini su violenze a militari prigionieri, Russia annuncia cattura dei nazionalisti ucraini responsabili delle violenze - Il nuovo rapporto di Amnesty International denuncia: dietro la “cortina fumogena della pandemia, difensori dei diritti umani, organizzazioni non governative, organi di stampa e leader di opposizione sono stati oggetto di arresti illegali, torture e sparizioni forzate” – Forte contestazione a Napoli per il premier Mario Draghi. Nel Rione Sanità urla ed epiteti vari. Lavoro, armi all’Ucraina, degrado alcuni dei temi lanciati dalla folla – L’associazione Corvelva sintetizza i dati delle segnalazioni di effetti avversi del vaccino anti-covid sui bambini pubblicati nel database americano Vaers. 91 decessi, 386 disabilità permanenti, oltre 1200 miocarditi - Uk, bambino di 7 anni muore a scuola: sospetto infarto - Ema continua revisione vaccino proteico Hipra – Quarta dose, ci siamo anche in Europa - Il Tar della Lombardia accoglie l’istanza cautelare per il reintegro di quattro sanitari sospesi nonostante svolgessero attività online - La Corte Federale Costituzionale tedesca da una parte riconosce la possibile rischiosità dei vaccini anti-covid ma allo stesso tempo rigetta la richiesta di abrogazione dell’obbligo per i sanitari: “se non vogliono farlo possono dimettersi” - Germania verso l’obbligo vaccinale – Bassano del Grappa, consiglio comunale vota richiesta al governo di abolire green pass e di non prevederlo in via ordinaria – Ancora tensione in Corsica