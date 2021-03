"Vaccino sperimentale", medico convocato dall'Ordine: il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, il telegiornale di Federazione Rinascimento Italia, 04.03.2021

Scrive che il vaccino è sperimentale, il medico Vincenzo Altieri convocato dall'Ordine - Video dei medici di Bolzano: Azienda Ospedaliera Alto Adige presenta esposto in Procura per procurato allarme – Bolsonaro: “Se dipendesse da me, non ci sarebbe nessun lockdown in Brasile” - Assomed chiede un nuovo lockdown generalizzato, indiscrezioni dal governo parlano di nuove restrizioni - Circolare ministero Salute, unica dose per chi ha già avuto il virus – Dott. Salmaso: “vaccini causa principale delle varianti” - Lombardia, parte la vaccinazione nelle aziende – Israele, task force militare avvisa sulla circolazione di una variante interna - Ema ha iniziato la valutazione del vaccino russo Sputnik V – Rasi: “situazione preoccupante, serve distanza di un metro e 80 e barriere” - Consiglio Di Stato lascia le scuole chiuse in Campania - Scuola, "La Dad anche post Covid": il ministro Bianchi non vuole rinunciarci - Mascherine a scuola, esposto di Federazione Rinascimento Italia sulle possibili responsabilità dei dirigenti scolastici – Oltre 100 mila mascherine importate dalla Cina risultate non conformi, Paragone: “ed allora perché sono obbligatorie?” - Sanremo, ristoratore apre contro il divieto, interviene la polizia – 2020, un milione di cittadini in più nella fascia di povertà assoluta – Prosegue Io Apro, ristoratore tiene aperto la sera a Sanremo: arriva la Polizia - Galloni a Canale Italia: “stiamo tornando ai servi della gleba” – Mons.Viganò: “il Presidente Draghi in nulla si discosterà dall’agenda globalista”