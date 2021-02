VERO-GIORNALE, 02.02.2021

Scuole chiuse in 31 comuni dell’Umbria, protestano i genitori – Iss, “seconda ondata” ha prodotto una letalità minore – Report Iss, variante inglese muta ancora in modo preoccupante – Garattini (Istituto Negri): “seconda dose del vaccino è più tossica” – Vaccino Astrazeneca stangato dal New York Times - Commissione Aifa: “vaccino Astrazeneca anche ad over 55 in buona salute” – Dilagano le positività nelle Rsa – Infermiere Usa: “in Rsa boom di positivi dopo il vaccino” – Enna, Carabinieri stangano imprenditori per una riunione sul fatturato – Barista di Genova si arrende: “chiudo, non ce la faccio più” - Torino, festa clandestina: interviene la Polizia – Italiano filma Hyde Park a Londra: persone a passeggio senza mascherina