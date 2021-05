Virus e vaccini, Santoro contro il pensiero unico - Il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 28 maggio 2021 -Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Galli ribadisce in tv i dubbi sulla copertura dei vaccini contro il virus in circolazione oggi – Come previsto l’Ema approva il vaccino Pfizer per la fascia 12-15 anni - Michele Santoro in tv contro il pensiero unico su virus e vaccini – I casi di censura online sempre più frequenti in Italia colpiscono anche i giornalisti d’inchiesta: ne parla un articolo del Giornale.it – Coaguli dopo il vaccino Astrazeneca, muore conduttrice della Bbc - Morto dopo il vaccino per Ade, quanti altri casi in Italia? - Obbligo sanitari, arriva il ricorso al Tar - Draghi apre a nuove forme di cessione di sovranità ed a un mondo intero al posto dei singoli stati – Prosegue in cassazione la battaglia di Marco Mori contro le cessioni di sovranità - Pino Cabras: “censura Cunial alla Camera è un grave precedente” – Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha chiesto alla Corte Suprema di togliere le misure restrittive adottate per prevenire la diffusione del Covid in tre Stati del Paese – Le gravi accuse di un imprenditore a Bill Gates - Francia, protesta degli agricoltori: duri scontri con la Polizia - Marco Mori: “nessuno parla del legame del legame tra infrastrutture, sicurezza e crisi economica