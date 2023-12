Con Beppe Convertini il Natale è veramente “In Famiglia”

Le storie e le tradizioni del Natale sono tantissime; come ci ricorda uno dei volti di Rai1 Beppe Convertini, da questa stagione al timone della trasmissione Uno Mattina in Famiglia, programma storico del Daytime Rai in onda tutti i week end. Anche in questo fine settimana il programma ha totalizzato punte di share importanti, Sabato 9 Dicembre con il 24.2% e 1.150.000 telespettatori, mentre Domenica 10 Dicembre ha tenuto incollati alla tv ben 1.315.000 telespettatori con il 21.6%

Ma come trascorrerà il Natale Convertini?

Dopo la puntata del 24 dicembre di Unomattina in Famiglia, Convertini sarà a Martina Franca, sua città natale, per festeggiare con i parenti e gli amici di sempre. E, proprio a Martina Franca Convertini condurrà la serata di Capodanno e inizio del 2024. Il Natale di Convertini è caratterizzato dalla tradizione pugliese del cenone della Vigilia, con il famoso "brodetto" a base di pesce, e dalla Messa di mezzanotte nella chiesa del paese. Durante le festività Natalizie, l'attore ama passare del tempo con i suoi cari, facendo lunghe passeggiate e visitando i mercatini di Natale della Puglia. Inoltre, Beppe Convertini non può rinunciare alla visione dei film classici di Natale, da vedere sempre con i suoi nipoti, ben 4!

Anzi, in arrivo per Natale, per Convertini, c’è anche Vittoria, sesta pronipote di Convertini, definito anche lo zio d’Italia e sempre coinvolto nelle cause sociali, come Telethon, a favore della ricerca sulle malattie genetiche rare. Nonostante la frenesia delle festività, poi, l'attore trova sempre il tempo per dedicarsi alla lettura e alla scrittura, sue grandi passioni. Il suo Natale è un mix perfetto tra le tradizioni della sua terra d'origine e la vivacità della sua professione.

Beppe dice sempre che il Natale in famiglia è un momento di grande importanza per molte persone, e rappresenta l'occasione per creare ricordi indelebili e consolidare i legami affettivi; questo sarà il suo augurio per gli Italiani per questo Natale.

Nelle sue parole, si avverte la voglia di unire le famiglie e di diffondere l'amore verso il prossimo. Convertini è molto amato dal pubblico proprio per questo: perché riesce a creare un legame emotivo con chi lo segue da casa. Grazie alla sua presenza costante nei programmi del daytime di rai 1, è diventato un punto di riferimento per molte persone. I suoi auguri natalizi sono attesi ogni anno sin dalla prima puntata di Linea Verde. Convertini rappresenta l'immagine della Rai storica, quella che ha accompagnato intere generazioni attraverso la televisione. La sua presenza sullo schermo è garanzia di qualità e di professionalità.

Tanti auguri anche a te Beppe da tutti noi!

(nella foto Beppe Convertini durante la Campagna Telethon)