Confindustria, Pil in crescita grazie all'industria, ma preoccupano i servizi e l'export

Pil in crescita nel 3° trimestre, industria in minor calo

Cresce il pil italiano nel terzo trimestre, tra i servizi che rallentano, l’industria in minor calo, l’export ancora male. Dopo il +0,2% registrato nel secondo trimestre 2024 (+0,3% nel 1°), con l’export che perde quota, le indicazioni per il terzo trimestre sono di ''minore crescita nei servizi e di un’attenuazione nel calo dell’industria''. E' quanto si legge nella congiuntura flash di settembre del Centro studi di Confindustria. Nel secondo trimestre i servizi erano cresciuti (+0,4% il valore aggiunto), con il traino del turismo (+2,7% annuo a giugno la spesa degli stranieri).

A luglio rtt (Csc-teamsystem) indica un recupero del fatturato dopo il calo di giugno. Tuttavia, in agosto, il pmi è calato ancora e ora indica una crescita più tenue (51,4 da 51,7) e recupera solo in parte la fiducia delle imprese dopo mesi di calo. La produzione industriale, dopo due mesi in recupero, è diminuita di -0,9% a luglio, determinando un acquisito negativo anche nel terzo trimestre (-0,4%, da -0,9% nel 2°). Le prospettive ''sono meno deboli'': rtt segnala a luglio un rimbalzo del fatturato industriale, in agosto l’hcob pmi ha quasi recuperato la soglia di stabilità (49,4, da 47,4), ma la fiducia delle imprese ha perso ulteriore terreno.

L’export italiano è diminuito nel secondo trimestre (-1,8% i beni, -0,3% i servizi; in volume), pur su livelli ben sopra il pre-Covid (+7,1% i beni, +18,4% i servizi). Il calo è diffuso ai mercati Ue (-2,1%) ed extra-UE (-0,8%); giù in particolare le vendite in Germania e nei principali paesi asiatici. I dati sugli ordini manifatturieri esteri (Istat e pmi) danno indicazioni negative anche per i mesi estivi: pesa la debolezza della domanda europea. Il commercio mondiale di beni, invece, è risalito nel 2°, sostenuto dagli scambi cinesi; tuttavia, il pmi sugli ordini manifatturieri globali è tornato in territorio recessivo in estate.

Dopo il balzo di agosto (+17,2%), a settembre il prezzo del gas in Europa si mantiene a 36 euro/mwh, da un minimo di 27 a marzo. Scende invece quello del petrolio, a 74 dollari al barile, da un massimo di 90 in aprile. Entrambi i prezzi sono più alti rispetto ai livelli del 2019. Il gas più caro alzerà i prezzi dell`elettricità per famiglie e imprese, agendo negativamente sull`inflazione.