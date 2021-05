Coppia litiga, lui la rinchiude in camera da letto

Come accade spesso negli ultimi anni i due si erano conosciuti tramite una chat di incontri. La ragazza, però, quasi immediatamente si era resa conto che l'uomo aveva nei suoi confronti un atteggiamento possessivo e geloso. E non aveva torto.

Infatti, lunedì sera, dopo aver trascorso qualche ora insieme a casa del ragazzo, i due hanno iniziato a discutere animatamente.

La ragazza, per evitare che la lite degenerasse, si era messa ad ascoltare della musica in camera da letto, dove raggiunta dall’uomo, questo ha continuato ad inveire contro di lei fino a darle uno schiaffo. Poi, dopo aver sbattuto la porta era uscito dalla stanza.



Trascorsa la notte, al suo risveglio la giovane si è resa conto di essere sola in camera e che questa era stata chiusa a chiave così come gli infissi che davano sul balcone.

Impossibilitata ad uscire la donna ha iniziato ad urlare richiamando l’attenzione di alcuni vicini che hanno telefonato al 112.

Sul posto sono accordi gli agenti, i Vigili del Fuoco e un'ambulanza e dopo pochi minuti sono riusciti ad entrare nell’appartamento e a liberare la giovane.



Visitata da personale del 118, le è stata riscontrata la presenza di un edema sullo zigomo ed una piccola ferita sul labbro superiore.

Recuperati il telefono cellulare della donna e i suoi effetti personali, i poliziotti l’hanno accompagnata negli uffici di polizia dove ha presentato denuncia in merito ai fatti accaduti.



Successivamente è stato rintracciato anche il giovane, identificato per F,V., romano di 31 anni, incensurato, è stato accompagnato negli uffici del V Distretto Prenestino dove è stato arrestato per sequestro di persona.