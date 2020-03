Coronavirus, "40 mila untori inconsapevoli. Al Sud sarà un disastro"

Il Coronavirus non si ferma e continua a terrorizzare tutta l'Italia. "Facendo riferimento ai dati cinesi - spiega a La Stampa il presidente della maggior data room in Italia per il Covid-19 Nino Cartabellotta - e ipotizzando che la gravità dell'epidemia sia uguale, vorrebbe dire che in Italia ci sono 40 mila contagiati non censiti. La curva dei contagi cresce del 20% ogni giorno. Il numero assoluto dei casi raddoppia ogni 4-5 giorni. L'incremento dei morti in Lombardia temo sia dovuto ad un sistema sanitario che comincia ad essere stressato. Ma si comincia a morire di più anche nel resto del Paese. Negli ultimi giorni la crescita di nuovi casi è rallentata in Lombardia, scesa al 13% e si sta impennando al Centro-Sud, al 30%. Se le persone non seguono le misure del governo - avverte - al Sud sarà un disastro".