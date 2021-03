AstraZeneca, Ema: "Il vaccino è sicuro. Benefici superiori ai rischi". VIDEO

Vaccino AstraZeneca, Ema: "Sicuro ed efficace. I benefici superano i rischi"

Il Comitato per la valutazione dei rischi per la farmacovigilanza dell’Ema “è giunto a una chiara conclusione scientifica che questo è un vaccino sicuro ed efficace e i suoi benefici e la protezione delle persone dal Covid-19 e dai rischi associati e ospedalizzazioni superano i possibili rischi”. Lo ha detto Emer Cooke, direttrice esecutiva Ema, nel corso della conferenza stampa sul vaccino AstraZeneca. Gli esperti hanno anche concluso che “il vaccino non è associato a un aumento del rischio di trombosi o coaguli di sangue”.

"Siamo fiduciosi sui vaccini che sono fondamentali per affrontare la pandemia contro cui stiamo combattendo ancora adesso" ha dichiarato Emer Cooke .

AstraZeneca, Ema: "Numero di trombosi inferiore a casi norma"

"Il numero dei casi di trombosi riscontrati nei vaccinati con AstraZeneca è sotto la media dei casi riscontrati normalmente nella popolazione". Lo ha dichiarato Sabine Straus, capo del Comitato per la farmacovigilanza dell'Ema (Prac).

Ema: "25 casi sospetti su 20 milioni di vaccinati"

“Fino a ieri sono stati segnalati sette casi di coagulazione intravascolare e 18 casi di trombosi su quasi 20 milioni di persone vaccinate”, ha aggiunto la dottoressa Straus, nel corso della conferenza stampa sul vaccino AstraZeneca.

Ema: "Faremo altri approfondimenti su casi rari. Studi su 3 casi da Italia, 7 da Germania"

Sugli eventi rari segnalati dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca "faremo altri approfondimenti", ha dichiarato Cooke. L'Ema sta approfondendo casi rari di trombosi dopo la vaccinazione con AstraZeneca di questi, "sette in Germania, tre in Italia, uno in Spagna; due in Norvegia; due in India, tre in Gran Bretagna". Lo ha dichiarato la dottoressa Sabine Straus.

"La trombosi ha colpito di più le giovani donne"

La ricerca condotta dall’Ema sui casi sospetti collegati alla somministrazione del vaccino AstraZeneca “ha mostrato una predominanza in alcuni gruppi” di pazienti e "in particolare nelle donne più giovani di età”, ma “è ancora piuttosto prematuro concludere rischio maggiore su un gruppo molto specifico” perché “il rischio di base di trombosi può essere diverso anche all’interno di questo gruppo”. Lo ha detto ancora la dottoressa Straus. Quello che serve è “un'ulteriore valutazione” alla luce della quale “se verranno identificate possibilità di minimizzazione del rischio, queste saranno ovviamente comunicate”.

Ema: "No legami casi trombosi con lotti specifici. Il vaccino previene i morti, si deve usare"

"Non abbiamo riscontrato legami di casi di trombosi con lotto specifici del vaccino" di AstraZeneca oppure "a particolari siti di produzione", fa sapere la dottoressa Sabine Straus. Infine l'Ema conclude la conferenza stampa con una raccomandazione sul vaccino AstraZeneca: "Abbiamo vaccini che possono aiutare a prevenire i morti, dobbiamo utilizzarli".