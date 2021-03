AstraZeneca, nuovi tagli alle forniture di vaccini. E l'Ue...

Vaccino: AstraZeneca, nuovo taglio consegne a Ue

AstraZeneca ha annunciato un nuovo taglio nelle consegne previste di vaccino anti-Covid all'Ue, citando problemi di produzione e restrizioni alle esportazioni. "AstraZeneca e' rattristata di annunciare una carenza nelle spedizioni pianificate di vaccini Covid-19 nell'Unione europea, nonostante lavori instancabilmente per accelerare la fornitura", si legge nella nota.

"Insistiamo perché la società faccia tutto il possibile per onorare i suoi impegni e stiamo seguendo con loro" la situazione. E' quanto ha detto all'Adnkronos un portavoce della Commissione europea, dopo l'ennesimo taglio alle forniture previste di vaccini all'Ue annunciato oggi da ASTRAZENECA. "La Commissione ed i Paesi membri - sottolinea il portavoce - continuano le loro discussioni con l'azienda. Come già detto in altre occasioni è cruciale che sia consegnato un numero sufficiente di dosi, necessarie per la vaccinazioni dei nostri cittadini europei". Il portavoce ricorda infine che la Commissione "è consapevole che l'azienda sta sperimentando problemi nelle forniture e discussioni sono in corso".

Fonti Ue: "Valutiamo misure contro AstraZeneca"

Una a fonte di Bruxelles dice all'Ansa che ai vertici dell'Unione "stiamo analizzando tutte le possibili misure da prendere". "AstraZeneca è lontana dalle dosi che avrebbe dovuto distribuire - spiega ancora la fonte -. Non crediamo che stia facendo di tutto" per onorare i suoi impegni.