FIAT protagonista alla settimana europea della mobilità 2024

FIAT conferma la sua attenzione verso la mobilità sostenibile in occasione della Settimana Europea della Mobilità 2024, che si terrà dal 16 al 22 settembre.

L'iniziativa promossa dalla Commissione Europea mira a sensibilizzare il pubblico sui temi legati alla mobilità urbana sostenibile, e FIAT risponde con una serie di proposte innovative che confermano la sua volontà di rendere la transizione energetica accessibile a tutti.

Giuseppe Galassi, Managing Director Fiat e Abarth in Italia, ha dichiarato:

"Da sempre FIAT è vicina agli italiani con iniziative concrete e vantaggiose, che rendono accessibile a tutti l’innovazione tecnologica per una mobilità sempre più sostenibile e responsabile. In occasione della Settimana Europea della Mobilitàe della riapertura delle scuole italiane, mettiamo in campo due importanti iniziative con cui proseguiamo il nostro cammino verso una mobilità smart, colorata e sostenibile. Pertanto, invito tutti a recarsi negli showroom FIAT per scoprire le opportunità del nuovo Bonus Tricolore FIAT, con cui diamo un contributo tangibile a coloro che sono pronti a passare alla mobilità 100% elettrica, sia i prodotti della nuova collezione The color energy FIAT X PIGNA, che ci consente di dialogare con gli automobilisti di domani e con le loro famiglie.”

Il Bonus Tricolore FIAT: Mobilità Elettrica per Tutti

In particolare, FIAT ha introdotto il "Bonus Tricolore FIAT", un'iniziativa promozionale che facilita l’acquisto di modelli elettrici come la 500e, la 600e e l’Abarth 500e. Questo bonus è rivolto a tutti i clienti, anche a chi non dispone di un veicolo da permutare o rottamare, e permette di beneficiare di uno sconto significativo anche in assenza degli incentivi statali per i veicoli a basse emissioni.

Grazie a questo bonus, ad esempio, è possibile acquistare la Fiat 500e con batteria da 23,8 kWh e 190 km di autonomia (ciclo WLTP) con una rata mensile a partire da 199€, compensando l’assenza degli incentivi statali. In alternativa, la Abarth 500e è disponibile con una rata a partire da 269€, mentre la 600e è acquistabile con una rata a partire da 299€.

Il Bonus Tricolore FIAT non è solo un incentivo economico, ma rappresenta un vero e proprio sostegno alla transizione energetica, abbattendo le tre principali barriere: prezzo, semplicità di ricarica e flessibilità dell'offerta.

Fiat Topolino: Il Quadriciclo Elettrico Più Venduto

Parallelamente, FIAT celebra il successo della Fiat Topolino, leader del mercato italiano dei quadricicli elettrici nei mesi di luglio e agosto 2024. Questo veicolo elettrico compatto, lungo solo 2,53 metri, si adatta perfettamente alle esigenze della mobilità urbana, offrendo una soluzione pratica e sostenibile per chi cerca un mezzo di trasporto agile e divertente, ideale per le brevi distanze. Disponibile anche per i più giovani, la Topolino può essere guidata a partire dai 14 anni.

In occasione della Settimana Europea della Mobilità, la Fiat Topolino viene offerta con uno sconto di 500€ per incoraggiare ulteriormente l’adozione di veicoli elettrici nelle città italiane.

Fiat 600 Hybrid: Un Passo Avanti nella Transizione Energetica

Un altro modello protagonista della strategia di elettrificazione di FIAT è la nuova Fiat 600 Hybrid, che offre una soluzione intermedia per chi non può ancora passare completamente alla mobilità elettrica. Grazie alla sua tecnologia ibrida avanzata, la 600 Hybrid permette una guida fluida ed efficiente, riducendo le emissioni e offrendo un’esperienza di guida silenziosa e confortevole, sia in città che su percorsi extraurbani.

The Color Energy FIAT X PIGNA: Educare alla Mobilità Sostenibile

FIAT, in collaborazione con Pigna, ha lanciato il progetto educational “The Color Energy FIAT X PIGNA” per sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della mobilità sostenibile. In coincidenza con la riapertura delle scuole, verranno distribuiti oltre 1,5 milioni di quaderni nelle cartolerie italiane, con copertine che spiegano i vantaggi della tecnologia elettrica e ibrida.

L’obiettivo di FIAT è quello di dialogare non solo con gli automobilisti di oggi, ma anche con le future generazioni, trasmettendo loro l’importanza di una mobilità responsabile e rispettosa dell’ambiente. Durante la Settimana Europea della Mobilità, i quaderni saranno disponibili anche negli showroom FIAT, dove le famiglie potranno approfondire il tema e partecipare a test drive su veicoli elettrificati.

Con queste iniziative, FIAT dimostra ancora una volta il suo impegno nel promuovere una mobilità urbana più sostenibile, accessibile e al passo con le sfide ambientali del nostro tempo.