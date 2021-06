AstraZeneca, verso lo stop ai giovani. Morta 18enne ligure dopo il vaccino

AstraZeneca, verso lo stop ai giovani: atteso il parere del Cts

Stop al vaccino AstraZeneca per i più giovani: per quanto rarissimi, il rischio di gravi eventi trombotici man mano che si scende con l’età (e che contestualmente si riduce drasticamente la circolazione virale) pareggia e supera quello di contrarre in maniera grave il Covid. Questa la questione al vaglio del Comitato tecnico-scientifico, che potrebbe pronunciarsi già oggi con un parere più stringente sull’utilizzo del vaccino che ha avuto la vita più travagliata in questi mesi. Una lunga serie di stop and go che, pur essendo formalmente autorizzato dall’Ema per tutti sopra i 18 anni, hanno indotto l’Aifa prima ad escludere i più anziani suggerendone l’utilizzo solo per gli under 50, poi per gli under 60, quindi, dopo le notizie di gravi effetti collaterali, in alcuni casi letali, in donne sotto i 40 anni, l’inversione a U con la raccomandazione all’utilizzo solo per le età più avanzate. “L’"uso del vaccino AstraZeneca è raccomandato in via preferenziale alle persone con più di 60 anni", stabiliva ad aprile l’Aifa.

E’ proprio quel “in via preferenziale” ad aver consentito ampio margine alle Regioni, che da settimane hanno iniziato a promuovere l’uso di AstraZeneca per i più giovani soprattutto attraverso la formula degli ‘Open day’. Le dosi, era il ragionamento, sono in freezer: chi vuole si presenti. Per evitare imperdonabili sprechi ed accelerare la campagna. Si starebbe valutando di rendere più stringente la raccomandazione eliminando il concetto di “uso preferenziale”, ma contestualmente potrebbe abbassarsi il limite suggerito, che a oggi è appunto di 60 anni. Ieri il sottosegretario Sileri aveva suggerito di rivedere le indicazioni fissando il tetto a 40 o a 30 anni, sotto il quale è decisamente preferibile usare i vaccini a mRna, ossia Pfizer e Moderna. Dopo il parere del Cts, sarà probabilmente una circolare del ministero a firma della direzione generale della Prevenzione a comunicare alle Regioni le nuove indicazioni.

AstraZeneca, morta 18enne ligure dopo aver ricevuto il vaccino

E' morta Camilla Canepa, la 18enne di Sestri Levante ricoverata domenica al S.Martino di Genova dopo una trombosi al seno cavernoso e operata per la rimozione del trombo e ridurre la pressione intracranica. Era stata vaccinata con AstraZeneca il 25 maggio nell'open day per gli over 18. "Purtroppo, poche ore fa, Sestri Levante è stata colpita da un lutto che mai avremmo voluto vivere, dice la sindaca di Sestri Valentina Ghio. L'amministrazione comunale e tutta la città si stringono intorno alla famiglia della ragazza scomparsa oggi. In questo momento di dolore esprimo tutto il mio affetto e la mia vicinanza ai familiari di Camilla"