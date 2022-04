Bollettino Coronavirus 24 aprile 2022 | Affari Italiani

Bollettino Covid 24 aprile 2022: contagi, ricoveri e decessi

Sono 56.263 i nuovi contagiati da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo (-14.257) rispetto a ieri (70.520). Giù anche i decessi, 79 (ieri erano 143), mentre i guariti sono 44.849. E a fronte di 326.211 tamponi effettuati (ieri 421.533), il tasso di positività sale lievemente al 17.247% (ieri era al 16,7%). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I ricoverati in ospedale per Covid-19 nei reparti ordinari scendono a -19, mentre aumentano i ricoverati in terapia intensiva: +7.



Le persone attualmente positive al Sars-Cov-2 in totale sono 1.244.149, un incremento di 11.920. Dall'inizio della pandemia sono 16.136.057 i casi di Covid-19, i morti 162.688, i dimessi/guariti 14.729.220. Le somminsitrazioni di vaccino in totale in Italia sono 136.602.852.



La regione con il maggior numero di casi oggi e' la Campania con 7.404 contagi seguita da Lazio (+5.985), Lombardia (5.972), Veneto (+4.891) e Puglia (4.596). I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 44.849 (ieri 61.778) per un totale di 14.729.220 mentre gli attualmente positivi sono 11.920 in piu' per complessivi 1.244.149: di questi 1.233.838 sono in isolamento domiciliare.

Bollettino Covid Sardegna 24 aprile 2022

In Sardegna si registrano oggi 1284 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 1141 diagnosticati da test antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8252 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 16 (1 in meno di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 309 (1 in più di ieri). I casi di isolamento domiciliare sono 30523 (611 in più di ieri). Si registrano 3 decessi: una donna di 81 anni e un'altra donna di 24 (affetta da una grave patologia pregressa), entrambe residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; un residente nella provincia di Sassari