Carceri, +600% contagi covid in 15 giorni.Osapp:"motivata preoccupazione"

Secondo il sindacato della polizia penitenziaria, Osapp, i contagi da Covid-19 in carcere è in "costante aumento". Si parla di circa il 600% in più in due settimane, sia trai detenuti, sia tra il personale.

Il sindacato lancia l'allarme e esprime "grave e motivata preoccupazione", denunciando, in una lettera trasmessa al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, al sottosegretario Vittorio Ferreresi e ai vertici del Dap, una "generale e quanto mai pericolosa promiscuità", legata all' "assenza di dispositivi di protezione individuale per quanto riguarda i ristretti" nei reparti detentivi e nelle zone di attività e socialità, nonché la "sostanziale assenza di disposizioni di carattere nazionale, ovvero emanate dagli organi del Dap, riguardanti il coordinamento operativo delle misure e degli interventi da adottarsi per prevenire e contrastare il contagio".