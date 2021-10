Caserma, "alloggio è luogo di lavoro". Carabinieri senza Green Pass sfrattati

Green Pass, carabinieri sfrattati dagli alloggi in caserma se senza tessera verde: "Sono luoghi di lavoro". Ira sindacati

L'alloggio è paragonato a un luogo di lavoro, stando al nuovo ordine dell'Arma dei carabinieri riferito a tutti i militari privi di Green Pass e ospiti negli alloggi delle caserme. L'Arma ha ordinato di uscire dalle camerette se non in possesso del Pass a partire dalla mezzanotte di ieri.

La notizia è stata diffusa dal Nuovo sindacato carabinieri, che ha fatto sapere la disposizione del Comando generale "di ordinare a chi occupa le camere di lasciarle, paragonando l'alloggio a luogo di lavoro", in un post sulla pagina Facebook del sindacato. "Nessun decreto ha mai imposto una azione del genere che non ha precedenti nella storia dell'Arma", ha sottolineato il sindacato che ha aggiunto "interverrà in ogni luogo per difendere i propri colleghi cacciati in mezzo alla notte".

"Non avremmo mai pensato di vivere una situazione del genere. Chiedemo al premier Draghi se era questa la sua intenzione quando ha emanato il decreto che regolerà il mondo del lavoro”.