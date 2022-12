Cina, variante Covid BF.7 più rapida e letale: "Tutta Shanghai sarà infettata"

Cina, situazione Covid fuori controllo. L'Oms: "Dateci subito i dati"

In Cina è scoppiata una nuova emergenza Covid e la situazione sarebbe fuori controllo. Ad ammetterlo sono i medici di uno dei principali ospedali di Shanghai: "In questa tragica battaglia, l’intera Grande Shanghai cadrà e infetteremo tutto il personale dell’ospedale! Infetteremo tutta la nostra famiglia! I nostri pazienti saranno tutti contagiati! Non abbiamo scelta e non possiamo scappare”. È - si legge sul Fatto Quotidiano - il messaggio concitato comparso mercoledì sull’account Weibo dell’ospedale Deji di Shanghai. Secondo i medici della struttura, attualmente nel centro finanziario cinese ci sono già circa 5,43 milioni di casi positivi. Numeri che potrebbero raggiungere i 12,5 milioni entro la fine dell'anno. Si tratta di una corsa contro il tempo. L’Oms - prosegue il Fatto - si è detta "molto preoccupata" e chiede "dati più precisi per poter valutare il rischio” oltre ad un’accelerazione della campagna vaccinale.

Da quando è finita la Zero Covid, l’organizzazione ha dichiarato di non aver più ricevuto informazioni sui ricoveri. "La Cina sta nascondendo dati vitali per comprendere il pieno impatto della decisione di porre fine alla sua strategia". Il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie ha istituito una rete di raccolta dati interprovinciale per monitorare lo sviluppo di nuove varianti. Come spiegato al Global Times da Li Tongzeng, medico dell ’ospedale Xiaotangshan di Pechino, BF.7 – la sottovariante più diffusa in Cina – “ha una maggiore capacità di fuga immunitaria, un periodo di incubazione più breve e una velocità di trasmissione più rapida”.