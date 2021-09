Conad, l'ad Pugliese: "Aspettativa non retribuita per chi rifiuta il vaccino"

Conad, l'ad Pugliese: "Aspettativa non retribuita per i no vax"

L'emergenza Coronavirus in Italia continua senza sosta. I numeri parlano chiaro, la variante delta ormai domina su tutto il territorio e gli ospedali sono tornati ad essere sotto pressione, sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva. Preoccupa soprattutto il rientro a scuola la prossima settimana. Tra chi è nettamente favorevole al green pass per i lavoratori è l'ad di Conad Francesco Pugliese, il suo messaggio ai dipendenti è inequivocabile.

"Io - spiega Pugliese a Quarta Repubblica su Rete 4 - sono molto d’accordo con il Green pass: non capisco per quale motivo io che sono vaccinato devo avere queste attenzione e poi devo invece correre il rischio di andare in un supermercato col dipendente che può non essere vaccinato. Se non si vogliono vaccinare credo che la via più giusta sia quella di andare in aspettativa non retribuita».