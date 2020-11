Coronavirus, Carlo Conti ricoverato. "Da qualche giorno in ospedale. Miglioro"

COVID, CARLO CONTI, 'DA QUALCHE GIORNO IN OSPEDALE, STO MIGLIORANDO'

''Tranquilli!!! Tutto sotto controllo, da qualche giorno sono in ospedale per essere curato meglio da questo Covid!!! Sto migliorando grazie alle cure di medici e infermieri!!! Torno prestoooo! Stasera 'Tale e quale show' andrà avanti con Goggi, Salemme, Panariello e Cirilli!!! Forza ragazzi!!!!''. Così CARLO CONTI su instagram tranquillizza i suoi fan postando una foto che lo ritrae sorridente.

Covid: Carlo Conti ricoverato all'ospedale Careggi

Carlo Conti e' ricoverato da alcuni giorni nel reparto di malattie infettive dell'ospedale fiorentino di Careggi. Era stato lo stesso Conti, nei giorni scorsi, a dare notizia della sua positivita'. Sempre via social il conduttore aveva anche informato i suoi ammiratori della comparsa dei sintomi e dell'aggravarsi delle sue condizioni. Da qui la decisione dei medici di ricoverarlo in ospedale. Le condizioni di Conti, a quanto si apprende, sono oggi buone, ma il presentatore resta sotto controllo medico e non e' stata ancora prevista una data per la dimissione