Coronavirus, da lunedì 10 Regioni "arancioni". La Lombardia in "zona rossa"

L'emergenza Coronavirus in Italia continua senza sosta. Il numero di contagiati giornaliero si conferma alto e gli ospedali preoccupano per la rapida ripresa del numero di ricoverati e soprattutto per la situazione nei reparti di terapia intensiva. Resta altissimo il dato sui decessi, in tripla cifra ormai da mesi. Per questo da lunedì dieci Regioni - si legge sul Corriere della Sera - potrebbero entrare in fascia arancione con il divieto di aprire bar e ristoranti. La scelta del governo di cambiare i criteri per far salire il livello di rischio potrebbe far scattare i divieti in mezza Italia. Lo spiegherà oggi in Parlamento il ministro della Salute Roberto Speranza ribadendo come la situazione di controllo dei contagi sia «ancora in fase critica». Porterà i dati dell’ultimo monitoraggio che indica come in molte aree del Paese l’Rt sia superiore a 1 e le strutture sanitarie abbiano carenza di posti letto.

In base a questo nuovo sistema - prosegue il Corriere - la Lombardia è in bilico tra arancione e rosso, come conferma il governatore Attilio Fontana: «C’è un po’ di rimescolamento. Nell’incontro con il governo abbiamo parlato a lungo, è possibile che i parametri vengano rivisti e forse in parte modificati, ecco perché dico che è un’ipotesi ma non una certezza che si entri in zona rossa». Potrebbero invece andare in arancione le regioni che hanno rischio «alto» anche se l’Rt non è superiore a 1: Piemonte, Lazio, Liguria e Marche. Nell’ultimo monitoraggio erano a rischio «alto» ma con Rt sopra 1 Puglia, Molise, Umbria, Sardegna.