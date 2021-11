Coronavirus, la variante sudafricana con 32 mutazioni. Borse asiatiche a picco

Virus, la variante sudafricana che confonde gli anticorpi

A terrorizzare il mondo non c'è più solo la variante delta, considerata sette volte più contagiosa rispetto al virus tradizionale, ma adesso è stato scoperto un nuovo ceppo denominato "variante sudafricana". E' stata identificata - si legge su Repubblica - nel Gauteng. La provincia più ricca del Sudafrica, che comprende Johannesburg e Pretoria, ha trascorso gli ultimi mesi in relativa tranquillità. Poi in alcune zone il tasso di positività è schizzato, passando nelle ultime tre settimane da meno dell’1% al 30%. Appena osservato: un cluster piccolo di variante dal Sudafrica con un profilo di mutazioni veramente orribile». È il tweet con cui Thomas Peacock, virologo dell’Imperial College di Londra, ha rotto la calma ieri fra i suoi colleghi.

«È abbastanza preoccupante» conferma Alessandro Carabelli, ricercatore italiano, direttore di uno dei gruppi di ricerca del consorzio inglese Cog-Uk che monitora le varianti. «Ha 32 mutazioni sulla proteina spike, - spiega a Repubblica - che sono un numero molto grande e si sono accumulate in un tempo rapidissimo. Ha sia le mutazioni che rendono il virus più contagioso, sia quelle che potrebbero confondere gli anticorpi. I timori sugli effetti della nuova variante di Covid 19 affondano i mercati asiatici e fanno scivolare le quotazioni del petrolio mentre salgono i beni stabili. Gli investitori temono che la nuova variante che potrebbe essere più contagiosa della Delta e più resistente ai vaccini possa infliggere un duro colpo alla ripresa globale. Poco dopo le 5, ora italiana, a Tokyo, l'indice Nikkei 225 perde il 3% a 28.607,98 punti. A Hong Kong, l'indice Hang Seng cede il 2,1%.

