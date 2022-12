Coronavirus, Matteo Bassetti svela i dati su morti e contagi in Cina nel programma "Controcorrente"

Si continua a parlare di Covid, e del nuovo, ennesimo allarme per il dilagare dei contagi in Cina: e se ne è parlato anche nel corso della puntata di "Controcorrente" in onda ieri, 28 dicembre, su Rete4. Durante il collegamento video, Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova, ha svelato i veri numeri del Covid in Cina: "Siamo davanti a una situazione di fronte alla quale non avremmo voluto trovarci. 350 milioni di cinesi negli ultimi 20 giorni hanno avuto il Covid. Purtroppo i ho numeri che provengono da alcune chat giapponesi e coreane, e che parlano anche di 10mila morti al giorno. Un virus che circola liberamente in un Paese poco vaccinato o vaccinato con un vaccino che non funziona vuol dire avere tante persone con il virus”.