Coronavirus, quanto durerà l'epidemia in Italia? Le parole di Brusaferro (Iss)

"In Italia la curva sta decrescendo sia per quanto riguarda i casi sintomatici sia per quanto riguarda i casi positivi". Sono le parole con cui Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, ha aperto ieri la conferenza sull'andamento dell'epidemia di coronavirus in Italia.

La fine dell’epidemia di Cononarivus non è però vicina, come ha sottolineato poi Brusaferro, dando indicazioni su una possibile durata dell’epidemia di Coronarivus: "Quello causato dalla pandemia è uno stress che non è stato puntiforme, come un terremoto o un'alluvione, è uno stress che si prolunga per oltre un anno e ci accompagnerà per un anno e mezzo circa. Stiamo mettendo in atto strategie di adattamento che lasceranno il segno in futuro, alcune probabilmente in maniera permanente".

Si potrebbe dunque arrivare verso la fine di giugno 2022 per rivedere un mondo senza virus. Sicuramente, come sottolinea Brusaferro, il punto cruciale per la cacciata del virus dal nostro Paese è la prevenzione: "Una volta questo concetto veniva più declinato come visione ma non si facevano investimenti specifici, oggi è molto chiaro che se non investiamo sulla prevenzione il livello di rischio è elevato”.