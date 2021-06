Covid: 1.147 casi, 35 morti, tasso di positività allo 0,5%

Ancora in netto calo la curva epidemica in Italia. Secondo quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute, i contagi nelle ultime 24 ore sono 1.147 contro i 1.325 di ieri. I tamponi sono 216.026, a fronte di quelli di ieri di 200.315. Scende anche il tasso di positività: 0,5% contro lo 0,7% di ieri. I decessi sono 35, ieri 37, per un totale di 127.225 vittime dall'inizio dell'epidemia. Si allenta ancora la pressione sulle strutture sanitarie: le terapie intensive sono 28 in meno, ieri -27 con 11 ingressi del giorno, e scendono a 416. Mentre i ricoveri ordinari sono 208 in meno, ieri -176, per un totale di 2.680.