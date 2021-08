Covid-19, paziente 1 Bologna torna positiva: "Ingenua a non vaccinarmi"

Paziente 1 Bologna torna positiva a 14 mesi dal primo contagio. La modella Bianca Dobroiu ha contratto la variante Delta: "Ingenua a non fare il vaccino Covid"

La prima persona a contrarre il Covid-19 a Bologna è tornata positiva a poco più di un anno dal primo contagio, per cui rimase positiva per ben 80 giorni. La paziente 1 del capoluogo emiliano è Bianca Dobroiu, modella 24enne di origine rumena, che questa volta è stata colpita dalla variante Delta. "Quando ho riletto per l’ennesima volta “esito positivo” sono rimasta senza parole. Ho letto e riletto un milione di volte quelle maledette otto lettere, non ci potevo credere", ha raccontato in una intervista a Il Fatto Quotidiano.

Paziente 1 Bologna torna positiva: "Sto malissimo. Ingenua a non vaccinarmi nonostante avessi gli anticorpi"

Bianca Dobroiu afferma di stare "malissimo" e di soffrire degli stessi sintomi dell'anno scorso con "febbre a 39 e mezzo, dolori, mal di testa da tre giorni. Oggi mi è venuto anche il raffreddore e la tosse". "Spero di non passare ancora 3 mesi confinata nella mia stanzetta/prigione - si auspica la modella - e soprattutto di non finire ancora in ospedale perché quei giorni sono stati spaventosi".

La paziente 1 Bologna afferma di essere stata attenta, rispettando tutte le norme e le misure per il contenimento della pandemia, e di non sapere di preciso come ha contratto la variante Delta. La mancanza del vaccino Covid potrebbe avere favorito il contagio. "Onestamente mi sento anche un po’ in colpa, - ha ammesso la modella - perché sono stata ingenua a non vaccinarmi in queste settimane. Perché? Avevo fatto il sierologico poche settimane fa e avevo ancora anticorpi, quindi mi sentivo tranquilla. Non si parla mai di reinfezioni o di persone che si ammalano per la seconda volta, quindi o sono io decisamente sfortunata o c’è proprio un buco nell’informazione".

Paziente 1 Bologna torna positiva: "Ora farei subito il vaccino Covid, variante Delta non guarda in faccia a nessuno"

Bianca Dobroiu però non assolutamente contraria al vaccino Covid ma anzi sottolinea: "Se potessi tornare indietro lo farei subito. Evidentemente questi test sierologici non sono così attendibili, oppure sono io ad essere particolarmente sfortunata. - Questa nuova variante non guarda davvero in faccia a nessuno, nemmeno a chi ha già avuto la malattia". Infine, l'appello ai giovani: "Vaccinatevi e smettetela di dire stupidaggini. Il vaccino è l’unica soluzione per uscire da questo incubo".