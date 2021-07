Covid, 2.072 nuovi casi e 7 morti. Il tasso di positività sale al 2,3% contro l'1,9% di ieri

Cala il numero di nuovi contagi di Coronavirus in Italia: secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Salute sono 2.072, con un decremento di poco più di mille contro i 3.127 di ieri. Ma a questo sembra contribuire il fatto che come ogni lunedì il numero di tamponi e test effettuati è sensibilmente più basso rispetto agli altri giorni, oggi è infatti pari a 89.089, cioè oltre 76mila in meno su ieri, e questo fa sì che l'indice di positività risalga al 2,3% contro l'1,9 di ieri.

Il numero di decessi registrati nelle ultime 24 ore è pari a 7, contro i 3 di ieri, portando a 127.874 il numero totale di vittime dall'inizio dell'epidemia nel nostro Paese. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

In salita invece il numero di ricoveri nelle terapie intensive: sono in tutto 162, in aumento di 6 unità rispetto a ieri, con 16 nuovi ingressi cobntro i 3 invece di ieri. Il numero di ricoverati nei reparti ordinari è pari a 1.188, con un incremento di 52 unità.

Il numero di persone attualmente positive al Covid è di 47.525, contro le 46.113 di ieri; le persone in isolamento domiciliare sono 46.175, con un incremento di oltre 1.3 (ieri ne risultavano 44.821). Il numero totale di persone dimesse guarite è ora di 4.114.129 (ieri 4.113.478). Anche oggi è il Lazio la regione con il maggior numero di nuovi casi: 434 (ieri 471), seguito dalla Sicilia con +300, quindi Emilia ropmagna con +219 e Lombardia con +208.