Covid: 23.477 nuovi casi e 555 vittime. Ad oggi vaccinati 14.334 italiani

Sono 23.477 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, per un totale di 2.107.166 dall'inizio dell'epidemia. Sono 555 i morti nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. Quanto ai tamponi effettuati, oggi sono 186.004, in aumento rispetto ai 169.045 di ieri, con un rapporto positivi-tamponi pari al 12,6 per cento, in aumento rispetto a ieri. Il numero degli attualmente positivi e' 569.896, con un decremento di 5.501 unita'. I dimessi/guariti odierni sono 17.421, per un totale di 1.463.111. Sono 2.555 le persone ricoverate in terapia intensiva, 27 in piu' rispetto a ieri. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (4.800), la Lombardia (3.859), l'Emilia Romagna (2.116) e il Lazio (1.767).



Covid:vaccinati ad oggi 14.334 italiani,dati su portale Aifa - E' di 14.334 il totale delle vaccinazioni anti-Covid effettuate in Italia al 31 dicembre, aggiornate alle ore 13.34. I dati sono consultabili e disponibili da oggi, in tempo reale, sul sito dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa, sul portale del Commissario straordinario per l'emergenza e altri portali istituzionali. I dati sono in continuo aggiornamento. Al momento sono stati vaccinati 7.813 donne e 6.521 uomini.

Covid:a Lombardia piu' dosi vaccini consegnate,sono 80.595 - E' la Lombardia la regione italiana con il maggiore numero di dosi di vaccino anti-Covid consegnate al 31 dicembre, pari a 80.595 (l'1,9% del totale). Le dosi ad oggi somministrate in questa Regione sono 1545. Lo evidenziano i dati del Report vaccini anti Covid-19 da oggi disponibile, con aggiornamenti continui, sul portale dell'Aifa e altri portali istituzionali. Seguono la Sicilia con 46.510 (1,7%) dosi consegnate di cui 778 somministrate ed il Lazio con 45.805 (5,8%) dosi consegnate di cui 2676 somministrate.